Get Even: Video-Eindrücke einer Nebengeschichte - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment und The Farm 51 zeigen im "Loose Ends"-Trailer Eindrücke einer Nebengeschichte des Actionspiels Get Even , das am 26. Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Dabei scheint die Polizei ein Verbrechen rund um eine entführte Frau aufklären zu wollen. Was wirklich passiert ist, weiß man jedoch nicht, da durch verschiedene Perspektivwechsel die Wahrnehmung des Spielers durcheinander gebracht werden soll. In unserer Vorschau machte Get Even einen guten Eindruck.Letztes aktuelles Video: Loose Ends Side Story