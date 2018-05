Star Control: Origins: Trailer zeigt Außerirdische, Planeten-Erkundung und Abenteuer-Modus - 4Players.de

Interagiere mit bösartigen und absurden Aliens.

Erkunde ein lebendiges Universum, das ehrlich gesagt nicht glauben kann, dass du in diesem ... Ding herumfliegst.

Bereise exotische und unglaubliche Welten auf der Suche nach Relikten, Precursor-Artefakten und Schätzen.

Navigiere durch Tausende von Planeten in einem Universum mit einer umfangreichen Geschichte, die Hunderttausende von Jahren zurückreicht.

Entwirf deine eigenen Schiffe oder lade sie von Steam herunter, um Flotten zu bauen und sie im Flottenkampf in die Schlacht zu führen!

Lade Universen herunter oder erschaffe deine eigenen mit ihrer eigenen Geschichte und mit Sternen, Planeten, Aliens, Schiffen und Abenteuern.

Interagiere direkt mit dem Entwicklerteam, poste deine Ideen und sei ein Teil von etwas Großartigem!"

Stardock gewährt im folgenden Trailer einen kurzen Blick auf den aktuellen Entwicklungsstand von Star Control: Origins . In dem Video sieht man einige Außerirdische (Anführer der Tywom, die Mu'Kay und die Menkmack), Flottenschlachten, Hyperspace-Reisen, den Abenteuer-Modus und die Erkundung von Planetenoberflächen.Der Publisher stellt sein Spiel so vor: "Gratulation! Du bist der Kapitän des ersten interstellaren Schiffs der Erde. Das ist gut. Richtig gut. Sowas von gut. Es gibt nur ein kleines Problem. Es ist kaum der Rede wert, aber eine feindliche Alienspezies namens Scryve will uns auslöschen. Du musst aufbrechen, Verbündete finden und die sogenannten Precursor-Relikte entdecken, die du zur Verbesserung deines Schiffs verwenden kannst. Versuche, unterwegs nicht gefressen zu werden, damit du die Menschheit retten kannst. Wir wollen dich allerdings nicht unter Druck setzen. Es liegt nur die gesamte Zukunft der menschlichen Rasse in deiner Verantwortung.Letztes aktuelles Video: Mai 2018 Preview Trailer