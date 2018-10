Star Control: Origins: Multiverse DLC zur Erschaffung eigener Inhalte kostenlos verfügbar - 4Players.de

Stardock Entertainment hat die kostenlose Erweiterung Multiverse für seine Neuauflage des Strategie-Rollenspiels namens Star Control: Origins veröffentlicht . Sie ermöglicht es, mit Hilfe der Modding-Werkzeuge innerhalb des Adventure Studios eigene Sternensysteme, Quests, Charaktere und mehr hinzuzufügen, so dass Spieler eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Parallel-Universen mit eigenen Inhalten erschaffen können. Und nicht nur das: Dank der Einbindung von Steam Workshop kann man seine Werke auch mit anderen Nutzern teilen.Als kleine Inspiration hat Stardock ebenfalls zwei Mods entwickelt und sie als Bestandteil des Updates 1.1 veröffentlicht. Dabei handelt es sich zum einen um die Bounty Hunter Mod, die dem Spiel eine Datenbank mit den gefährlichsten Kriminellen hinzufügt, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt wurde, das man bei erfolgreicher Jagd einsacken kann. Die Galactic Zoo Mod lädt dagegen zum Einsammeln diverser Spezies bei, die in der gesamten Galaxie verteilt sind.Letztes aktuelles Video: Multiverse DLC Trailer