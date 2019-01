Star Control: Origins: Urheberrechtsstreit und DMCA-Antrag: Das Spiel ist nicht mehr bei Steam erhältlich - 4Players.de

NewRaven schrieb am 01.01.2019 um 20:21 Uhr

Es ist zwar sicher "in" und auch ein bisschen nachvollziehbar, die Schuld lieber auf die "böse, (große) Firma" zu schieben und die "Original-Macher" (aufgrund ihrer Rolle bei den Vorgängern setze ich das mal besser in Anführungszeichen auch wenn sie selbst gern so tun, als hätten sie Star Control mal schnell allein aus dem Ärmel geschüttet...) in Schutz zu nehmen, aber ich seh das eigentlich wie Doc Angelo. Wenn man sich die Schriftstücke und Co, wie sie von beiden Seiten veröffentlicht wurden und sich auch das Verhalten beider Parteien zu der Sache "in der Öffentlichkeit" ansieht, ist es schwer, hier ernsthaft noch auf Stardock mit dem Finger zu zeigen...