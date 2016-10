Evolve: Keine weitere Unterstützung, Server bleiben aber vorerst online - 4Players.de

Gambit_1980 hat geschrieben: @Jazzdude: Im Artikel steht, dass die Rechte bei 2k liegen, dann können sie wohl damit nicht zur Valve gehen.

Was ich einfach nicht verstehe: Warum sind die nicht wieder zu Valve gegangen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Valve das Spiel einfach so abgelehnt hätte! Das hätte man prima neben L4D(2), TF2, CS:GO und DOTA2 in die Multiplayerriege aufnehmen können.Da hätte man so viel draus machen können! Warum hat man den Jägern nicht noch mehr Aufträge während den Jagten gegeben? Man hätte dem Monsterspieler theoretisch neben der direkten Monstersteuerung auch noch in einem TopView Modus in RTS Manier die Kontrolle über die Fauna geben können (ich denke da an Natural Selection 2).Generell hätte einfach mehr passieren müssen, als einfach nur das Monster zu jagen! Gefährlichere Fauna, kleine Kartenevents, Nebenmissionen. Da hätte es so viele Möglichkeiten gegeben.Schon klar! Ich meine, warum sie überhaupt erst zu 2K sind, und nicht direkt zu Valve.