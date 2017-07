Pantheon: Rise of the Fallen: Erster Teaser zum Online-Rollenspiel von Everquest-Mastermind Brad McQuaid - 4Players.de

In einem neuen Teaser-Trailer geben die Entwickler von Visionary Realms einen Einblick in die Fantasy-Welt des Online-Rollenspiels Pantheon: Rise of the Fallen . Die Anfang 2014 angestoßene Kickstarter-Finanzierung war zunächst gescheitert, das Projekt, das hauptsächlich von Everquest-Urgestein Brad McQuaid angetrieben wird, allerdings nicht eingestellt worden. Stattdessen konnte man die Macher über die Website finanzieren. Jetzt werden erste Szenen des für PC geplanten Titels gezeigt.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer