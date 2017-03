Rain World: Die Schneckenkatze legt los: Survival-Plattformer erschienen - 4Players.de

Videocult (Entwickler) und Adult Swim Games (Publisher) haben Rain World für PC ( Steam GOG ) und PlayStation 4 für 19,99 Euro veröffentlicht. In dem Survival-Plattformer geht es vornehmlich um das Überleben als "Katzenschnecke", denn zwischen den tödlichen Regenphasen kommen die Tiere aus ihren Verstecken, um auf Nahrungssuche zu gehen. Der Ressourcenmangel, das Verstecken und die Flucht stehen im Vordergrund. Die Spielwelt soll aus mehr als 1.600 Räumen in 12 verschiedenen Regionen bestehen. Die PC-Umsetzung bietet 1366x768 als höchste (native) Auflösung."Von der Schlichtheit und Ästhetik der 16-Bit-Klassiker inspiriert, fordert dieses Survival-Jump'n'Run ein temporeiches und doch heimliches Vorgehen, um sowohl deiner eigenen Beute aufzulauern als auch nicht selber als potentielle Beute hungriger Jäger zu enden. Diese verfressenen Jäger sind gerissen, wild und immer auf der Jagd. Wenn sie sich nicht gegenseitig zerfleischen, gieren sie danach, ihre spitzen Fangzähne in deinen kleinen Körper zu jagen. Als kleine, zarte Schneckenkatze musst du dich mehr auf deinen Verstand als auf deine Muskeln verlassen. Erforsche das Ökosystem und mach dir seine Stärken zu eigen. Vielleicht schaffst du es dann, zu überleben ..."Letztes aktuelles Video: Fate of a Slugcat