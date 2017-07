Rain World: Erweiterung bringt zwei Spielmodi (einfach und aggressiv) und Arena-Multiplayer - 4Players.de

Die Entwickler von Rain World haben via Kickstarter die erste große Erweiterung vorgestellt . Zwei weitere "Slugcats" sollen eingebaut werden. Die gelbe Variante, der "Mönch", soll stärker im Einklang mit der Natur sein und ein friedlicheres Spielerlebnis bieten. Der Mönch braucht weniger Nahrung zum Überleben. Zugleich sind die anderen Kreaturen nicht so feindlich gesinnt. Die pinke Version, der "Jäger", soll deutlich schwieriger zu spielen sein. Der Jäger ist ein aggressiver Fleischfresser und muss hauptsächlich größere Kreaturen jagen und danach verputzen. Im Gegensatz zur normalen "Slugcat" ist der Jäger schneller, stärker und kann Speere mitnehmen. Außerdem sollen Flora und Fauna ausgebaut werden, damit man, je nach ausgewählter Schneckenkatze, verschiedene Umgebungen durchqueren kann.Auch ein Mehrspieler-Modus im Arena-Stil für vier Spieler (mit über 50 freischaltbaren Räumen) ist geplant. An Steamworks-Kompatibilität inkl. Level-Editor wird ebenfalls gearbeitet. Wann die Erweiterung erscheinen wird, ist noch unklar. Gleiches gilt dafür, ob die Erweiterung kostenlos oder kostenpflichtig sein wird.Letztes aktuelles Video: Fate of a Slugcat