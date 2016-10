Fire: Daedalics bizarres Steinzeit-Adventure ist für Wii U erschienen - 4Players.de

Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC) Screenshot - Fire (PC)

Das handgezeichnete Puzzle-Adventure Fire ist mittlerweile auch im eShop für Wii U gestartet. Neandertaler Ungh ist auf der Suche nach Feuer und durchstreift dabei zehn Schauplätze, unter anderem das Innere eines Dinosauriers. Der gut gelaunte Protagonist manipuliert in den Rätselaufgaben Sternenkonstellationen, reist durch bedrohlich brodelnde Vulkane und ändert sogar die Tageszeit. Auf dem PC konnte sich Fire in unserem Test 82% sichern

"Nun kann Fire: Ungh’s Quest endlich auch auf dem Gamepad oder auf dem TV Gerät gespielt werden. Exklusiv für die Wii U wurde die Steuerung des humorvollen Spiels um den chaotischen Neandertaler Ungh angepasst.



(...)



Fire: Ungh's Quest ist ein Puzzleventure mit intuitivem Rätseldesign. Ohne große Worte erzählt es eine brüllend komische Geschichte. Der Spieler begibt sich auf eine Reise in die Steinzeit, um eine der schwierigsten Aufgaben jener Epoche zu meistern: Die Suche nach Feuer!



Held dieser Geschichte ist der sympathisch-chaotische Neandertaler Ungh, der während seiner allerersten Nachtwache einschlummert. Am nächsten Morgen ist das Malheur perfekt, das Feuer ist erloschen und Ungh wird aus seinem Dorf verbannt. Nun muss Ungh eine neue Flamme besorgen und dafür die Steinzeitwelt bis in den letzten Winkel durchforsten: Ob das Innere eines Dinosauriers, eine Reise durch die Zeit oder bedrohlich brodelnde Vulkane – nichts ist vor Ungh sicher!



Ein Klick oder ein Wisch erweckt die Umgebung zum Leben. Dem Erkundungsdrang sind keine Grenzen gesetzt, denn der Spieler interagiert auf vielfältige Art und Weise mit der Spielwelt: So gilt es, Kokosnüsse aus dem Rüssel eines Mammuts zu schießen, selbst zum Tier zu werden oder die holde Maid aus den Klauen des Octo-Boss zu retten.



Features:

Komplett ohne Text

Intuitive Steuerung

Der Spieler erforscht eine liebevolle und lebendig animierte Steinzeitwelt

10 wunderschöne handgezeichnete Schauplätze"

