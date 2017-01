Call of Cthulhu - The Official Video Game: Trailer: Wenn Realität und Wahnvorstellungen verschwimmen - 4Players.de

Cyanide Studio und Focus Home Interactive haben einen Trailer zu Call of Cthulhu - The Official Video Game veröffentlicht, der sich um Privatdetektiv Edward Pierce und seinen fragwürdigen geistigen Zustand dreht. Pierce soll den ebenso tragischen wie ungewöhnlichen Tod von Sarah Hawkins und ihrer Familie untersuchen, bei der Realität und Wahnvorstellungen zu verschwimmen beginnen. Der von Cyanide (Blood Bowl 2, Styx, Aarklash Legacy, Of Orcs and Men) entwickelte Titel ist die Videospiel-Umsetzung des Pen-&-Paper-Rollenspiels von Chaosium. Es soll in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen. Offiziell wird Call of Cthulhu als "RPG-Investigation-Game" beschrieben, also als ein Rollenspiel mit psychologischen Horror-Elementen im Kontext einer Ermittlung und Stealth-Mechaniken in einer "halboffenen" Spielwelt.Letztes aktuelles Video: Depths of Madness