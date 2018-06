Call of Cthulhu: E3-Trailer zum investigativen Lovecraft-Rollenspiel veröffentlicht - 4Players.de

Focus Home Interactive und Cyanide Studio haben anlässlich der E3 2018 einen neuen Trailer zu ihrem investigativen Rollenspiel Call of Cthulhu veröffentlicht, das noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Zur Handlung heißt es auf der offiziellen Website : "Wir schreiben das Jahr 1924. Privatermittler Edward Pierce wurde beauftragt, den tragischen Tod der Familie Hawkins in ihrem imposanten Anwesen auf Darkwater Island, weit draußen vor der Küste Bostons, aufzuklären. Zwischen unfreundlichen Einheimischen und fragwürdigen Polizeiberichten wird deutlich, dass mehr dahintersteckt. Schnell wird Pierce in einen furchteinflößenden Strudel aus Verschwörungen, Kultisten und kosmischem Horror hineingezogen.Geheimgänge, gespenstige Irrenhäuser, illegale Bars und scheinbar verlassene Lagerhäuser machen Darkwater und seine öde Landschaft aus. Die Zeiten des Walfangs sind lange vorbei und heute leben hier nur noch verbitterte alte Seemänner und aussterbender alter Geldadel. Neulinge sind hier nicht willkommen.Du begegnest Schrecken außerhalb der menschlichen Vorstellungskraft und tauchst tief in die Geheimnisse ein, die sich unter der Oberfläche der Bevölkerung von Darkwater Island verbergen. Sprich mit den Menschen auf der Insel, überstehe tödliche Gräuel und entdecke mysteriöse Spuren bei dem verzweifelten Versuch, die schreckliche Wahrheit über den Hawkins-Fall aufzudecken."