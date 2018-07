Call of Cthulhu: Soll wohl Ende Oktober erscheinen - 4Players.de

Bei Steam ist der Releasetermin von Call of Cthulhu aufgetaucht. Es ist der 30. Oktober 2018. Publisher Focus Home hat den Termin noch nicht offiziell bestätigt, aber eine Veröffentlichung kurz vor Halloween dürfte durchaus zu dem Horror-Abenteuer passen. Das investigative Rollenspiel wird von Entwickler Cyanide auf Basis des Pen-&-Paper-Rollenspiels von Chaosium entwickelt."1924 wurde Privatermittler Pierce beauftragt, den tragischen Tod der Familie Hawkins auf dem abgelegenen Darkwater Island aufzuklären. Schnell wird Pierce in einen furchteinflößenden Strudel aus Verschwörungen, Kultisten und kosmischem Horror gezogen. Nichts ist wie es scheint. Der Verstand schwindet und weicht Stimmen aus der Dunkelheit. Der Cthulhu-Mythos wird beherrscht von seltsamen Kreaturen, sonderbarer Wissenschaft und dunklen Kulten, die ihre wahnsinnigen Pläne versuchen zu verwirklichen, um das Ende der Welt herbeizuführen. Dein Verstand wird leiden - deine Sinne wanken zwischen Vernunft und Wahnsinn, bis du alles um dich herum in Frage stellst. Traue niemandem. Du weißt nicht, was in der Dunkelheit lauert ... und währenddessen wartet der Große Träumer auf sein Erwachen."Auf der gamescom 2017 hinterließ das Spiel trotz des interessanten Szenarios einen mittelprächtigen Eindruck, da das Charakterdesign und vor allem die Inszenierung der Gespräche (Mimik, Gestik, Animationen) ziemlich hölzern und altbacken wirkten. Gleiches galt für die karge Umgebungsgrafik. Im Februar 2018 konnte ich erneut einen Blick auf das Spiel werfen und während sich am grundlegenden Spielablauf (Gespräche führen, Hinweise finden, Gegenstände untersuchen, Umgebung erkunden) nichts verändert hatte, zeigten sich zumindest die Grafik (gerade bei den Charakteren) und die Inszenierung deutlich stärker.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer