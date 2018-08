Call of Cthulhu: Trailer zeigt neue Spielszenen aus dem investigativen Lovecraft-Rollenspiel - 4Players.de

Focus Home Interactive und Cyanide Studio haben zur gamescom in Köln einen neuen Trailer mit aktuellen Spielszenen aus Call of Cthulhu veröffentlicht (siehe unten). Das narrative Horror-Abenteuer soll am 30. Oktober 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Zum Spiel selbst schreiben die Macher: "1924 wurde Privatermittler Pierce beauftragt, den tragischen Tod der Familie Hawkins auf dem abgelegenen Darkwater Island aufzuklären. Schnell wird Pierce in einen furchteinflößenden Strudel aus Verschwörungen, Kultisten und kosmischem Horror gezogen. Nichts ist wie es scheint. Der Verstand schwindet und weicht Stimmen aus der Dunkelheit. Der Cthulhu-Mythos wird beherrscht von seltsamen Kreaturen, sonderbarer Wissenschaft und dunklen Kulten, die ihre wahnsinnigen Pläne versuchen zu verwirklichen, um das Ende der Welt herbeizuführen. Dein Verstand wird leiden - deine Sinne wanken zwischen Vernunft und Wahnsinn, bis du alles um dich herum in Frage stellst. Traue niemandem. Du weißt nicht, was in der Dunkelheit lauert ... und währenddessen wartet der Große Träumer auf sein Erwachen."Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Spielszenen-Trailer