The Solus Project: PS4- und PSVR-Fassung kommt im September - 4Players.de

PC-Spieler können bereits seit vergangenem Jahr in The Solus Project diverse Planeten abklappern - bald startet der Trip ins All auch auf PlayStation 4 und PlayStation VR. Wie Publisher Grip Digital mitteilt, wird das Survival-Abenteuer von Toetl Studios dort am 18. September erscheinen und lässt sich ab sofort für 19,99 Euro im PSN vorbestellen. Im Test der PC- und VR-Fassungen für Rift und Vive sorgte der planetare Überlebenskampf nicht gerade für Begeisterung:"Auf der einen Seite ist das Abklappern der weitläufigen Inseln so ermüdend, sind die Rätsel so belanglos, dass man die ohnehin in Textmitteilungen und auf Steintafeln schleppend erzählte Geschichte kaum genießen kann. Auf der anderen Seite ist das nach Uhr notwendige Essen, Trinken und Schlafen dermaßen eindimensional und anspruchslos, dass von echtem Survival keine Rede sein kann."