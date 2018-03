Aragami: Nightfall: Erweiterung angekündigt; Umsetzung für andere Systeme im Gespräch - 4Players.de

Entwickler Lince Works hat eine Erweiterung für die Stealth-Action Aragami angekündigt: Nightfall umfasst vier Kapitel und erzählt von Ereignissen unmittelbar vor denen des Hauptspiels. Zwei neue Charaktere sowie zusätzliche Fähigkeiten sollen darin enthalten sein, während die Herausforderungen in den komplexen Umgebungen vor allem erfahrene Schleicher, Solisten wie auch kooperative Spieler, ansprechen sollen.Aragami ( 4Players-Test: 78% ) hatte die Erwartungen der Entwickler deutlich übertroffen - mehr als 400.000 Mal wurde das Spiel bislang auf PC und PlayStation 4 gekauft. Und während Umsetzungen für andere, nicht benannte Plattformen bereits im vergangenen Jahr diskutiert wurden, sind diese offenbar weiterhin "im Gespräch".Impressionen aus Nightfall vermittelt nicht nur der folgende Trailer, sondern auch die Bilder in unserer Galerie . Erscheinen soll die Erweiterung in den kommenden Monaten.Letztes aktuelles Video: Nightfall-Ankündigung