Aragami: Switch-Edition hat einen konkreten Releasetermin - 4Players.de

Die ursprünglich für August vorgesehene und schließlich auf das Jahr 2019 verschobene Switch-Umsetzung von Aragami hat jetzt einen konkreten Releasetermin: Wie Merge Games und Lince Works verkünden, soll die Stealth-Action jetzt am 22. Februar für die Nintendo-Konsole erscheinen.Die Switch-Version, die unter dem Namen Aragami: Shadow Edition veröffentlicht wird, enthält neben dem Originalspiel auch die Nightfall-Erweiterung und sämtliche DLC-Inhalte, die bisher erschienen sind. Der Titel erscheint sowohl physisch im Handel als auch in Download-Form im eShop. Im kooperativen Online-Modus für zwei Spieler kann man dank Cross-Plattform-Play auch gemeinsam mit Leuten vom PC oder der Xbox One losziehen.Der Preis für die Signature Edition, die auch Extras wie ein Artbook oder den Soundtrack auf CD enthält, wurde ein Preis von 49,99 Euro angesetzt.Letztes aktuelles Video: Switch-Ankuendigung