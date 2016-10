Hearts of Iron 4: Erste Erweiterung "Together for Victory" wird sich um das Commonwealth drehen - 4Players.de

Die erste Erweiterung für Hearts of Iron 4 wird den Titel "Together for Victory" tragen und sich um das Commonwealth drehen. Versprochen werden neue Technologien, Porträts, Anführer und Kompanien in Zusammenhang mit Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Indien (britische Raj). Paradox Interactive möchte damit die Geschichte der "großen Nationen im Zweiten Weltkrieg" weiter ausbauen. Außerdem wird ein neues Autonomie-System mit unterschiedlichen Ebenen der Abhängigkeit versprochen. Des Weiteren wird man sich von alliierten und befreundeten Staaten sowohl Ausrüstung als auch Fahrzeuge ausleihen können. Hearts of Iron 4: Together for Victory soll "bald" veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Together for Victory DLC-Teaser