Hearts of Iron 4: Together for Victory: Termin und Video zur ersten Erweiterung - 4Players.de

Die erste Erweiterung "Together for Victory" für Hearts of Iron 4 wird am 15. Dezember 2016 erscheinen und 14,99 Euro kosten. Sie wird sich um das Commonwealth drehen. Versprochen werden neue Technologien, Porträts, Anführer und Kompanien in Zusammenhang mit Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und Indien (britische Raj). Paradox möchte damit die Geschichte der "großen Nationen im Zweiten Weltkrieg" weiter ausbauen. Außerdem wird ein neues Autonomie-System mit unterschiedlichen Ebenen der Abhängigkeit implementiert. Einen Überblick über "Together for Victory" und den damit verbundenen Inhaltspatch verschafft das folgende Video, in dem Dan Lind (Game Designer) die Neuerungen der Reihe nach vorstellt.Letztes aktuelles Video: Together for Victory DLC Tagebuch