Hearts of Iron 4: Together for Victory: Erste Erweiterung pünktlich gestartet - 4Players.de

Mit "Together for Victory" ist die erste Erweiterung für Hearts of Iron 4 am 15. Dezember 2016 pünktlich vom Stapel gelaufen, wie Paradox Interactive mitteilt . Im Zentrum des 14,99 Euro teuren Add-ons stehen die Mitgliedsstaaten des Commonwealth sowie ein neues Autonomie-System. Mehr dazu auf der offiziellen Produktseite sowie im Release-Trailer:Letztes aktuelles Video: Together for Victory Release-Trailer