Hearts of Iron 4: Dritte Erweiterung dreht sich um die asiatische Front - 4Players.de

"Nationale-Schwerpunkt-Bäume für China: Führen Sie die Republik China oder das Kommunistische China durch den Krieg, geleitet von Ihrer persönlichen Vision der Zukunft.

Modifizierte Schwerpunkt-Bäume für Deutschland und Japan: Für zwei zentrale Achsenmächte gibt es jetzt alternative Geschichtspfade, darunter auch die Chance, Hitler abzusetzen oder die Demokratie in Japan wiederherzustellen.

Befehlskette und Generalseigenschaften: Stellen Sie mehrere Armeen unter den Befehl eines Feldmarschalls, um große Truppenbewegungen zu koordinieren. Machen Sie sich die einzigartigen Fähigkeiten und Eigenschaften ihrer Generäle zunutze.

Entscheidungen: Investieren Sie Ihre politische Macht in nationale Entscheidungen und Missionen zur Stärkung der Kriegsbemühungen.

Und mehr: Plündern Sie Ausrüstung vom Schlachtfeld, setzen Sie Freiwilligenluftwaffenkorps ein, akklimatisieren Sie Truppen und vieles mehr."

Screenshot - Hearts of Iron 4 (Linux) Screenshot - Hearts of Iron 4 (Linux) Screenshot - Hearts of Iron 4 (Linux) Screenshot - Hearts of Iron 4 (Linux) Screenshot - Hearts of Iron 4 (Linux) Screenshot - Hearts of Iron 4 (Linux) Screenshot - Hearts of Iron 4 (Linux)

Paradox Interactive hat die Erweiterung Hearts of Iron 4: Waking the Tiger angekündigt (Preis: 19,99 Euro). Das Add-on konzentriert sich besonders auf die asiatische Front im Zweiten Weltkrieg: "Jahre, bevor der Krieg nach Europa kam, nahm das gebietshungrige japanische Kaiserreich die gespaltene chinesische Republik ins Visier. China ist zwar durch politischen Stillstand und Jahrhunderte der schleichenden Entwicklung gelähmt ... leicht zu bezwingen jedoch nicht. Dank gewaltiger Reserven an Männern und Ressourcen, ganz zu schweigen von einer gigantischen Landmasse, können die Republik China und ihre vorübergehenden Verbündeten - die Kommunisten unter Mao - einem weiteren Aggressor trotzen. Schließlich gab es davon schon viele."Features (laut Paradox):Letztes aktuelles Video: Waking the Tiger DLC Ankündigung