Snow: Ski- und Snowboardspiel kommt nach PC-Start exklusiv für die PS4 - 4Players.de

Jazzdude schrieb am 26.10.2016 um 15:12 Uhr

Die derzeit spielbare Version auf Steam ist eine absolute Katastrophe!

Was ist das wichtigste, wenn das Spiel: "Snow" heißt? Genau, der Schnee sollte einigermaßen überzeugen. Tut er nicht. Man hat nicht das Gefühl über Schnee zu fahren, sondern über weißen Asphaltboden

Das ist für mich ein absoluter Immersionsbraker! In einem Egoshooter glotzt man 90 % der Zeit auf die eigene Waffe, also muss sie anständig moddeliert und animiert sein. Hier ist es nicht anders: Das ganze Spiel dreht sich um Schnee, hat aber absolut unüberzeugende Effekte und eine absolute Steinzeitkulisse (Skier und Snowboards "versinken" z.B. nicht im Schnee, sie clippen schlicht durch den Boden).

Dazu kommt, dass die Erkennung von Tricks unglaublich schlecht funktioniert und die eigene Figur so schnell stolpert, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Das Ragdoll springt schon bei den leichtesten Schieflagen an und macht die Erfahrung unglaublich frustrierend.

Es ist zwar noch in Entwicklung, aber wenn da nicht noch wirklich viel dran gemacht wird, sehe ich für das Projekt schwarz!