Loading Human: Adventure erscheint zum Start von PlayStation VR am 13. Oktober - 4Players.de

Das speziell auf eine VR-Erfahrung zugeschnittene Loading Human erscheint pünktlich zum Start von PlayStation VR am 13. Oktober. Das haben Untold Games und Maximum Games offiziell per Pressemitteilung bekanngegeben. Im Spiel muss man seinem sterbenden Vater dabei helfen, in der Antarktis nach einer mysteriösen Energiequelle zu suchen, mit deren Hilfe sich der Alterungsprozess umkehren lassen soll. Da der Name mit dem Untertitel "Chapter 1" versehen ist, kann man davon ausgehen, dass ein episodischer Ansatz verfolgt wird. Neben PlayStation VR war ursprünglich auch eine Fassung für Oculus Rift angedacht.Letztes aktuelles Video: GDC 2016 Trailer