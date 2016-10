Loading Human: Chapter 1: Virtual-Reality-Adventure für PSVR, Oculus Rift und HTC Vive erschienen - 4Players.de

Screenshot - Loading Human (HTCVive) Screenshot - Loading Human (HTCVive) Screenshot - Loading Human (HTCVive) Screenshot - Loading Human (HTCVive) Screenshot - Loading Human (HTCVive)

Untold Games und Maximum Games haben das erste Kapitel ihres speziell für Virtual-Reality entwickelten Adventures Loading Human am 13. Oktober 2016 für PlayStation VR, Oculus Rift und HTC Vive veröffentlicht. Die Konsolenfassung sei sowohl im Einzelhandel als auch im PlayStation Store, die PC-Version via Steam erhältlich.Zum Inhalt heißt es: "Dein Vater ruft dich in die Weite des Universums, um eine lebensrettende Energiequelle zu finden. Du bereitest dich in seinem Wissenschaftslabor am gefrorenen Südpol auf deine Reise vor. Auf dieser Reise wirst du dann eine Reihe von persönlichen Dilemmas erleben, die dich in überraschende Richtungen ziehen." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Chapter-1-Launch-Trailer