Oniken: Ninja-Action erscheint auch für Switch, PS4 und Xbox One - 4Players.de

JoyMasher und Digerati werden die Unstoppable Edition des bereits 2014 für PC erschienenen 2D-Plattformers Oniken (zum Test ) am 8. Februar 2019 für Nintendo Switch sowie kurz darauf für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer PS4 Switch Xbox One