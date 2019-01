Goat Simulator: The GOATY für Switch veröffentlicht - 4Players.de

Für Nintendo Switch ist heute der Goat Simulator: The GOATY im eShop erschienen. Das 29,99 Euro teure Switch-Version umfasst den Goat Simulator, Goat MMO Simulator, Goat Simulator: GoatZ, Goat Simulator: Payday und Goat Simulator: Waste of Space.Coffee Stain Publishing: "Mit Goat Simulator, der unangefochtenen Nummer eins in Sachen Ziegensimulationstechnologie, kommt die Ziegensimulation der nächsten Generation zu EUCH nach Hause. Nie wieder müsst ihr fantasieren, eine Ziege zu sein – eure Träume werden endlich wahr. Goat Simulator ist wie ein klassisches Skater-Spiel - nur spielt man statt einem Skater eine Ziege, und statt Tricks geht es darum, möglichst viel Zerstörung anzurichten. Stilvolle Randale wird dabei mit besonders vielen Punkten belohnt!"Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer