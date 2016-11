Darkest Dungeon: PS4- und Vita-Verkäufe haben nur einen Bruchteil des erfolgreichen PC-Originals erreicht; Entwickler plant weiteres Spiel - 4Players.de

Entwickler Red Hook ist offenbar äußerst zufrieden mit den Verkaufszahlen seines Taktik-Rollenspiels Darkest Dungeon : Laut offizieller Website hat es mittlerweile die Grenze von einer Millionen verkauften Einheiten überschritten. Ein interessantes Detail in den Statistiken ist allerdings die PC-Affinität der Spielergemeinde: Nur ein Bruchteil der Verkäufe - nämlich rund 50.000 Stück - fallen auf die im September veröffentlichten Umsetzungen für PS4 und Vita. Der Rest wurde in diversen PC-Stores wie Steam oder GOG verkauft. Ein Grund dafür sei allerdings, dass die PC-Fassung ursprünglich als Early-Access-Version auf Steam und mit Unterstützung einer Crowdfunding-Kampagne gestartet sei, so Gamespot.com . Die meisten Spieler leben den Statistiken nach in den USA. Bei den Zukunftsplänen ist von Umsetzungen für weitere Plattformen wie Konsolen, Tablets oder Handhelds die Rede.Des weiteren wurde angekündigt, dass irgendwann ein vorerst "Game 2" genanntes Spiel des Studios folgen soll. Für Darkest Dungeon wurde vor einem Monat die erste Download-Erweiterung angekündigt . Sie wird den Titel "The Crimson Court " tragen und Anfang 2017 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und PS Vita erscheinen.“Game 2” hasn’t begun production yet, and this in no way means that we are done supporting or adding to Darkest Dungeon. But as long as you keep supporting what we do, we want to keep making things for you! It is not hyperbole to say that we are doing our dream jobs, and we love what we do. We also specifically love Darkest Dungeon, despite the fact that we, too, sometimes lose our favorite heroes and want to destroy our keyboards. We get Afflicted from time to time during development, though we aren’t quite ready to share with you what each of our predominant Afflictions are!"Letztes aktuelles Video: Einstieg ins Spiel auf der PS4