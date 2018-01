Darkest Dungeon: Switch-Umsetzung steht in den Startlöchern

Dass die Red Hook Studios an einer Umsetzung von Darkest Dungeon für Nintendo Switch arbeiten, war schon länger kein Geheminis mehr (wir berichteten ). Inzwischen haben die kanadischen Entwickler auch einen Veröffentlichungstermin genannt . Demnach soll ihr Taktik-Rollenspiel bereits nächste Woche, am 18. Januar 2018, im amerikanischen und europäischen eShop als Download erhältlich sein und Touch-Steuerung unterstützen.Der Preis wird mit 24,99 Dollar angegeben. Gleichzeitig sollen auch die beiden DLC-Erweiterungen " The Crimson Court " (9,99 Dollar) und "The Shieldbreaker" (3,99 Dollar) auf Nintendos Konsole zum Kauf bereitstehen. Das erst im Dezember angekündigte Add-on "The Color of Madness" soll ebenfalls seinen Weg auf die Switch finden, einen genauen Termin gibt es allerdings noch nicht.Letztes aktuelles Video: Einstieg ins Spiel auf der PS4