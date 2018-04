Darkest Dungeon: Ancestral Edition für PS4 und Switch kommt in den deutschen Einzelhandel - 4Players.de

Die beiden Publisher Merge Games und Headup Games werden Darkest Dungeon als physische Ancestral Edition für PlayStation 4 und Switch in den deutschen Einzelhandel bringen. Die Ancestral Edition enthält das Grundspiel und die beiden Erweiterungen The Crimson Court und The Shieldbreaker. Ein Erscheinungstermin wurde nicht genannt. Laut Amazon wird die PS4-Version 29,99 Euro und die Switch-Variante 39,99 Euro kosten.Das düstere Rollenspiel wurde in unseren Tests mit einem Platin-Award ausgezeichnet - sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf Switch Letztes aktuelles Video: Einstieg ins Spiel auf der PS4