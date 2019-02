THQ Nordic und King Art Games haben The Book of Unwritten Tales 2 für Nintendo Switch veröffentlicht. Das Point-&-Click-Adventure voller Referenzen zu Herr der Ringe, Game of Thrones, Harry Potter, Die Scheibenwelt, Der Hobbit, WoW und Co. ist sowohl im Nintendo eShop als auch im Einzelhandel für 29,99 Euro erhältlich.The Book of Unwritten Tales 2 erschien 2015 zunächst für PC und später für PlayStation 4 und Xbox One. Unseren Test der Umsetzungen für PS4 und Xbox One findet ihr hier : Das haarige "Vieh" und seine nicht ganz so flauschigen Mitstreiter sind zurück. Erneut dreht sich die Geschichte um magische Verschwörungen in einem an Tolkien erinnernden Fantasy-Universum, garniert von Unmengen alberner Anspielungen auf Rollenspiel-, Geek- und Fantasy-Kultur.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer