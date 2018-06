Monstrum: Prozedural generierter Survival-Horror erscheint auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Monstrum (PS4) Screenshot - Monstrum (PS4) Screenshot - Monstrum (PS4) Screenshot - Monstrum (PS4) Screenshot - Monstrum (PS4) Screenshot - Monstrum (PS4) Screenshot - Monstrum (PS4) Screenshot - Monstrum (PS4) Screenshot - Monstrum (PS4)

Das Survival-Horrorspiel Monstrum wird für PlayStation 4 und Xbox One umgesetzt, wie der schottische Entwickler Team Junkfish und Publisher SOEDESCO bekannt geben . Die Konsolenadaption des 2015 für PC, Mac, Linux und Oculus Rift veröffentlichten und auf Steam sehr positiv bewerteten Titels soll in Bälde sowohl als Download als auch im Einzelhandel erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.Zum Spiel, das sich bereits über 100.000 Mal verkauft habe, heißt es: "'Monstrum' wird prozedural generiert. Dadurch steckt jeder Spieldurchgang für Spieler voller neuer Ängste. Wer sich keine neuen Taktiken ausdenkt, ist seiner Furcht hilflos ausgeliefert. Das Ziel des Spiels ist es, von einem verlassenen Frachtschiff zu fliehen. Doch man ist nicht allein! Das Schiff wird von einem der drei beängstigenden Monstern heimgesucht: dem Unmenschen, dem Scheusal und dem Jäger. Jedes Monster legt ein eigenes Verhalten an den Tag, das vom Spieler eine andere Herangehensweise erfordert. Die verschiedenen Monster und die Tatsache, dass der Schauplatz jedes Mal anders aussieht, sorgen dafür, dass 'Monstrum' bei jedem Spieldurchgang ein einzigartiges Erlebnis ist."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer PS4 Xbox One