Rust: Millionenverlust durch Rückgaben bei Steam - 4Players.de

Garry Newman, einer der Entwickler der Facepunch Studios, hat über Twitter Einblicke gewährt, wie viele Nutzer im Falle des eigenen Titels Rust vom Rückgaberecht bei Steam Gebrauch machen - und wie sich dies auf die Einnahmen auswirkt. Wie Gamespot berichtet, haben sich nach Angaben von Newman etwa 330.000 Nutzer dazu entschieden, einen Antrag auf die Rückerstattung zu stellen. Für das Studio bedeutet das Rückzahlungen in Höhe von etwa 4,3 Millionen Dollar.Angesichts von mehr als fünf Millionen Spielern dürften sich die Sorgenfalten zwar noch in Grenzen halten, doch wirkt die Summe auf den ersten Blick dennoch erschreckend hoch. Weniger erfolgreiche Studios könnten angesichts der Rückgabe-Funktion dagegen schneller in die Bredouille kommen. Nach aktuellem Stand erlaubt es Steam den Käufern, ein Spiel zurückzugeben, wenn man es maximal für zwei Stunden ausprobiert hat. Gegenüber PC Gamer gab Newman an, dass im Fall von Rust die meisten unzufriedenen Kunden den mangelnden Spielspaß oder schlechte Performance als Grund für die Rückgabe angegeben haben.Letztes aktuelles Video: First Day