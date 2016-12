Dark and Light: Early-Access-Start des Online-Rollenspiel-Remakes verschoben - 4Players.de

Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC) Screenshot - Dark and Light (PC)

Snail Games wird die Early-Access-Version von Dark and Light erst im nächsten Jahr starten - ursprünglich sollte es im Herbst 2016 losgehen. In der Early-Access-Phase sollen Quest-System, Charakter-Entwicklung, Dungeon-Design und PvP-Mechaniken weiter verfeinert werden. Das mit der Unreal Engine 4 realisierte Remake des gleichnamigen Online-Rollenspiels aus dem Jahr 2004 soll die Spieler in eine mittelalterliche Fantasywelt (offene Spielwelt) führen, in der Erkunden und Überleben im Vordergrund stehen würden. Zwar könne man auch als einsamer Wolf überleben, viele Dinge seien aber nur durch Teamwork erreichbar. Es können Siedlungen gegründet, Handwerk betrieben, magische Fähigkeiten entwickelt und wilde Kreaturen gezähmt werden. Passend zum Relaunch der offiziellen Webseite und zum Start der Steam-Seite wurde neues Bildmaterial veröffentlicht."We can assure our fans that, with this extra development time, we're going to release Dark and Light at a level that our studio is proud of", meint Yan, Game Producer bei Snail Games. "To reach our goals for Dark and Light requires that we spend extra time at this stage in the development process to ensure we’re delivering an extraordinary game to our players, and we appreciate the patience as we ready it for Early Access."Letztes aktuelles Video: Reboot-Teaser