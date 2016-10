Rockstar Games: Die glorreichen Sieben in rot? Neues Red-Dead-Spiel steht allem Anschein nach vor der Enthüllung - 4Players.de

Aktualisierung vom 17. Oktober 2016, 17:47 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 16. Oktober 2016, 17:44 Uhr:

Rockstar Games macht weiter mit der Ankündigungsankündigung und präsentiert heute ein weiteres Bild zum nächsten Spiel - erneut auf allen Kanälen . Diesmal sind sieben Charaktere - teilweise mit Waffen und Cowboyhüten - vor einer stilisierten Western-Landschaft zu sehen. Es darf also weiter spekuliert werden, ob es auf Red Dead Redemption 2, ein Remake oder ein anderes Red-Dead-Spiel hinauslaufen wird.Rockstar Games bereitet allem Anschein nach eine Ankündigung vor, denn auf der offiziellen Webseite , dem Twitter-Kanal , auf Facebook und bei Instagram ist das Titelbild ausgetauscht worden. Zu sehen ist nun ausschließlich das R*-Logo auf rotem Hintergrund. Auch der Webseiten-Hintergrund färbt sich rot. Unter Umständen könnte der Hersteller auf das nächste Spiel aus der Red-Dead-Reihe anspielen. Bereits in den vergangenen Monaten gab es häufiger Gerüchte (u.a. eine Karte der Spielwelt ) über einen weiteren Red-Dead-Titel - oder eine Neuauflage des letzten Spiels aus der Reihe ( Red Dead Redemption ) für PC, PlayStation 4 und Xbox One?