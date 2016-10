Rockstar Games: Rot! Allem Anschein nach wird eine Ankündigung vorbereitet; neues Red-Dead-Spiel vor der Enthüllung? - 4Players.de

schrieb am 16.10.2016 um 18:20 Uhr

oder eine Neuauflage des letzten Spiels aus der Reihe (Red Dead Redemption) für PC, PlayStation 4 und Xbox One?

Darauf warten wir schon lange, eine Konsole kaufe ich mir garantiert nicht dafür.Vielleicht haben sie erkannt nach GTA V(PC) das da doch was geht. Come on Rockstar!Dann nur noch einen GoG Fassung von GTA 4 und es geht langsam aufwärts mit Rockstar.