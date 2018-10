Rockstar Games: Das Ende des "Kuchentages": Bericht über prekäre Arbeitsbedingungen in der Spiele-Industrie - 4Players.de

Thread: I worked at a AAA company once. When I started everyone looked so miserable after literally years of hard work & crunch. So late one night after work I baked 2 cakes for the office. I sent out a mass email & we all took 30 minutes to eat cake and talk. — Jenn Sandercock (@JennSandercock) 16. Oktober 2018

Die Debatte um prekäre Arbeitsbedingungen in der Spiele-Industrie geht weiter, obwohl Dan Houser von Rockstar Games gestern versucht hatte, die Wogen rund um die 100-Stunden-Woche im Zuge der Story-Finalisierung von Red Dead Redemption 2 zu glätten ( wir berichteten ).Nun meldete sich Jenn Sandercock (Game Designerin) in einer Tweet-Serie zu Wort und gab einen Einblick in die Arbeitsbedingungen bei einer AAA-Firma, deren Name sie am Ende doch nannte. Ihre Erlebnisse machte sie bei Team Bondi (Entwickler von L.A. Noire; Release: 2011) und Publisher Rockstar Games. Sie beschreibt das Ende des "Kuchentages" und die Auswirkungen von "Crunch" auf die Moral der Mitarbeiter. "Crunch" beschreibt die Phasen bei der Spiele-Entwicklung, in denen die Mitarbeiter wochenlang Überstunden machen (müssen), um Deadlines zu erfüllen, damit ein Feature oder das ganze Spiel noch rechtzeitig erscheinen kann.Sandercock schrieb: "Ich habe einmal in einer AAA-Firma gearbeitet. Als ich anfing, sahen alle so unglücklich aus, nach buchstäblich Jahren harter Arbeit und Crunch. Also habe ich spät abends nach der Arbeit zwei Kuchen für das Büro gebacken. Ich habe eine Massen-E-Mail verschickt und wir alle haben 30 Minuten verbracht, um Kuchen zu essen und zu reden. Einmal pro Woche wurde es zur Regel, was treffend 'Kuchentag' genannt wurde. Als Neueinsteiger im Unternehmen hat mir das sehr geholfen, die Menschen in den verschiedenen Abteilungen zu treffen. Als ich Fehler beim Sound oder bei der Beleuchtung fand, wusste ich, an wen ich mich wenden musste, weil ich mit ihnen beim Kuchen geplaudert hatte.""Es wurde erwartet, dass wir sehr spät und an Wochenenden regelmäßig arbeiten. In meiner Freizeit habe ich Kuchen gemacht und darauf freuten sich viele [Mitarbeiter] einmal pro Woche für kurze 30 Minuten. Es half der Moral erheblich. Eine kleine nicht-wissenschaftliche Studie, die ich durchgeführt hatte, zeigte, dass am 'Kuchentag' mehr Bugs/Fehler behoben wurden!""Nach einigen Monaten wurde ich von meinem Chef zur Seite genommen. Anscheinend dachten die Höheren, dass unser gesamtes Büro die ganze Zeit nachgelassen hat, weil wir einmal pro Woche Kuchen aßen. Mir wurde gesagt, dass ich meine Karriere gefährde, indem ich weiterhin Kuchen für das Büro backen würde. Mir wurde gesagt, dass wir den Kuchentag machen könnten, aber nur in der Mittagspause - wenn die Leute mittags essen und sie nicht wirklich die Nachmittagsteepause mit viel Zucker brauchen würden. Ich versuchte, zurückzuschlagen.""An dem Tag, an dem mir gesagt wurde, ich solle keinen Kuchentag machen, hatte ich bereits einen Kuchen gebacken. Ich hatte solche Angst, dass ich beschloss, nichts anzukündigen. Ich habe diesen Kuchen nie gegessen. Es war ein Portal-Kuchen. Das ist es, was freiwilliger Crunch-Druck tut: Er macht den Menschen Angst zu glauben, dass es keine andere Wahl gibt.""Heute habe ich geschworen, dass ich nirgends arbeiten werde, wo die Mitarbeiter nicht einmal pro Woche 30 Minuten Zeit haben, um so etwas wie den Kuchentag zu machen. Zum Glück für mich MUSS ich jetzt im Rahmen meines Jobs bei #edibleGames Kuchen backen! Wenn du Crunch magst, ist es gut, aber du musst wissen, wie es sich auf andere um dich herum auswirkt.""Da es für die Debatte in dieser Woche relevant ist und für diejenigen, die mich nicht kennen, das AAA-Studio war Team Bondi. Der Publisher, der meinen Chef unter Druck setzte, mich vom Kuchentag abzubringen, war Rockstar."Hiermit endete die Schilderung ihrer Erlebnisse. Die Arbeitsbedingungen bei Team Bondi waren schon nach der Veröffentlichung des Spiels ziemlich berüchtigt. So hielt es Brendan McNamara, Chef des LA-Noire-Entwicklungsteams Team Bondi, für völlig angemessen, dass sich seine Mitarbeiter mit langen Arbeitszeiten "selbst umbringen", denn genau darum würde es in diesem Geschäft gehen, hieß es in einem Bericht bei Kotaku aus dem Jahr 2011. Rockstar Games beendete 2011 die Zusammenarbeit mit Team Bondi.