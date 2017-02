Narcosis: Horror auf dem Meeresboden, demnächst für PC, Rift, Vive und Xbox One - 4Players.de

Das Horror-Abenteuer Narcosis wird Ende des Monats, genauer gesagt am 28. Februar, auf Steam und Xbox One erscheinen, wie Entwickler Honor Code bekannt gemacht hat. Auf PC werden dabei sowohl Windows als auch Mac unterstützt sowie neben herkömmlichen Bildschirmen die Virtual-Reality-Headsets Oculus Rift und HTC Vive.Als professioneller Taucher steckt man in Narcosis auf dem Meeresboden fest und muss einen Weg an die Oberfläche finden, "bevor der Sauerstoff ausgeht und man den Verstand verliert"; den Taucheranzug beschreiben die Entwickler als "wandelnden Sarg". Es soll ein furchteinflößendes Gefühl entstehen, während man sich gegen die angriffslustigen Tiere und Pflanzen der Unterwasserwelt wehrt. Honor Code will dabei nicht von einer komplexen Verschwörung erzählen: Narcosis soll sich um Urängste und die Einschränkungen des menschlich Machbaren drehen.Letztes aktuelles Video: Frühe Spielszenen