Narcosis: Horror auf dem Meeresboden startet in der kommenden Woche - 4Players.de

Der Trip in eine gruselige Unterwasserwelt startet bekanntlich schon in der kommenden Woche: Am Freitag, 28. März erscheint das Horrorspiel Narcosis von Entwickler Honor Code laut offiziellem Youtube-Kanal für Steam, Oculus Rift und Xbox One. Ein Blick in den Steam-Store verrät, dass zudem die VR-Systeme HTC Vive und OSVR vom Start weg unterstützt werden. Welche Stimmung den Spieler erwartet, wird im frisch veröffentlichten dritten Trailer umrissen:Als professioneller Taucher steckt man in Narcosis auf dem Meeresboden fest und muss einen Weg an die Oberfläche finden, "bevor der Sauerstoff ausgeht und man den Verstand verliert"; den Taucheranzug beschreiben die Entwickler als "wandelnden Sarg". Es soll ein furchteinflößendes Gefühl entstehen, während man sich gegen die angriffslustigen Tiere und Pflanzen der Unterwasserwelt wehrt. Honor Code will dabei nicht von einer komplexen Verschwörung erzählen: Narcosis soll sich um Urängste und die Einschränkungen des menschlich Machbaren drehen.