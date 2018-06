Shaq Fu: A Legend Reborn: Barack Fu: The Adventures of Dirty Barry als Bonusspiel mit Barack Obama - 4Players.de

Leg dich mit Modedesignern, Politikern, Robotern, Klonen, Hackern, fliegenden Hintern und Rappern an - gegen deine bloßen Fäuste und dein heißes Blei haben die keine Chance.

Ruf einen Friedenspreis-Drohnenangriff, um deine Gegner zu plätten.

Klatsche im Fieser-Barry-Modus mit Sturmgewehr und reichlich Granaten reihenweise Bösewichte um.

Erledige die bösen Buben mit Schrotflinte, Railgun und Maschinengewehr von Weitem.



"Xbox One und PC: Bitte folgen Sie der beiliegenden Anleitung, um Barack Fu zu aktivieren. Das Bonusspiel lässt sich im Hauptmenü von Shaq Fu auswählen, sobald es installiert wurde.

PlayStation 4: Bitte suchen Sie im PlayStation Store nach Barack Fu. Sollten Sie die physische Version von Shaq Fu: A Legend Reborn installiert haben, erscheint die Option nach dem Download im Hauptmenü.

Nintendo Switch: Barack Fu wird für Besitzer der physischen Version als Patch verfügbar sein und automatisch installiert. Bitte stellen Sie sicher, dass das Update auf die aktuellste Version installiert ist. Das Bonusspiel lässt sich im Hauptmenü von Shaq Fu auswählen, sobald es installiert wurde."

Schon vor der Veröffentlichung von Shaq Fu: A Legend Reborn für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch hatten Wired Productions zusammen mit Entwickler Saber Interactive ein "mysteriöses" Bonusspiel angekündigt. Dieses Bonusspiel ist mittlerweile enthüllt worden. Es trägt den Titel "Barack Fu: The Adventures of Dirty Barry" und ist für alle Besitzer der Retail-Version (Box-Version) kostenlos verfügbar. In der Hauptrolle: Barack Obama.Im PlayStation-Store wird das Bonusspiel so beschrieben: "Irgend so ein Irrer legt Promis um. Die Bullen kriegen nix hin, die Privatschnüffler schauen in die Röhre, also kriegt der Fiese Barry einen Anruf. Fetz nach Paris und in den Weltraum, leg dich mit irren Bossen und durchgeknallten Handlangern an und lasse Gerechtigkeit walten.Verbinde mächtige Angriffe wie Barack'n'Roll und den Südseitenschmetterer zu vernichtenden Kombos."Zugriff auf Barack Fu: The Adventures of Dirty Barry: