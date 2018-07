Shaq Fu: A Legend Reborn: Merkel Fu (DLC) bei mehr als 100.000 Verkäufen: "Als Angela Merkel gegen das Böse" - 4Players.de

Sollte sich Shaq Fu: A Legend Reborn mehr als 100.000 Mal im Einzelhandel verkaufen, dann wird Wired Productions eine zusätzliche Download-Erweiterung in Auftrag geben, und zwar Merkel Fu."Merkel Fu soll der einzig wahre Brawler für politikverdrossene Gamer werden, die nicht nur Deutschlands Zukunft sondern auch die von Zeit, Raum, allen Lebens auf der Erde und darüber hinaus in die eigenen Hände nehmen wollen. Während der ehemalige Präsident der USA finstere Mächte in Barack Fu bekämpft, dem exklusiv in der Handelsversion von Shaq Fu: A Legend Reborn enthaltenen DLC, muss sich die Bundeskanzlerin in Merkel Fu ihren eigenen Dämonen stellen. Als selbst langjährige politische Weggefährten auf perfide Art und Weise mehr Macht an sich reißen wollen, liegt es an der Bundeskanzlerin, gegen ihre bösartigen Feinde zurückzuschlagen", schreibt der Publisher Wired Productions.Shaq Fu: A Legend Reborn ist im Handel für PC, PS4, Switch und Xbox One erhältlich. Die Retail-Version (Box-Version) enthält exklusiv den DLC Barack Fu.Letztes aktuelles Video: Barack Fu The Adventures of Dirty Barry - Trailer