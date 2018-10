This War of Mine: Zweite Story (DLC) angekündigt: The Last Broadcast - 4Players.de

Screenshot - This War of Mine (PC) Screenshot - This War of Mine (PC) Screenshot - This War of Mine (PC) Screenshot - This War of Mine (PC)

Die zweite Zusatzgeschichte für This War of Mine (aus der Stories-Reihe) wird den Titel "The Last Broadcast" tragen und am 14. November 2018 erscheinen. Der DLC stammt aus der Feder von Meg Jayanth (80 Days) und dreht sich um einen Funker, der aus einer vom Krieg verwüsteten Stadt sendet. Abermals soll man vor neue moralische Entscheidungen gestellt werden, u. a. um den Preis, den man bereit ist, zur Verbreitung der Wahrheit zu zahlen. Zusammen mit neuen Spielmechaniken und Zivilisten soll es mehrere Enden geben.Insgesamt sind drei Story-DLCs geplant. Sie sind im This War of Mine: Stories - Season Pass für 4,99 Euro enthalten. Die erste Geschichte "Father's Promise" wurde vor einem Jahr veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Stories - The Last Broadcast