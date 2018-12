This War of Mine: War Child Charity DLC: 500.000 Dollar an Spenden erreicht - 4Players.de

"3 Temporary Learning Spaces were established where 260 children were able to carry on with their education and exams to complete their school year

Place 26 unaccompanied children with foster families in Bambari, Central African Republic

In Iraq - provide summer schooling to 457 students

In Afghanistan - Support 840 children aged four to six to access Early Childhood and Care Development in Kabul and Herat

Expand our child helpline in Democratic Republic of Congo, which received 14,557 calls in 2017 and 2,215 children were referred to specialized child protection organizations

Fund a new fundraising arm at War Child dedicated to working with gamers, which has raised over $2.5 million to date"

Mit dem " War Child Charity DLC " für This War of Mine sind seit der Veröffentlichung im März 2015 über 500.000 Dollar an Spenden zusammengekommen. Sämtliche Einnahmen aus dem DLC wurden der Wohltätigkeitsorganisation War Child gespendet, die sich weltweit um Kinder kümmert, die vom Krieg betroffen sind. Das Geld ging an War-Child-Projekte in Ländern wie Afghanistan, Irak, der zentralafrikanischen Republik, der demokratischen Republik Kongo und Jemen.Projekte:Letztes aktuelles Video: What would you do with 500k dollars