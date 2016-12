Armored Warfare: Entwicklung wird teilweise nach Moskau verlagert, Entlassungen bei Obsidian Entertainment - 4Players.de

Publisher My.com hat sich dazu entschieden einen Teil der Entwicklung von Armored Warfare in die Firmenzentrale nach Moskau zu verlagern, wie Gamasutra vergangene Woche berichtete. Feargus Urquhart, der Geschäftsführer des ursprünglichen Entwicklers Obisidian Entertainment ( Pillars of Eternity Tyranny ), bestätigte den Vorgang: "Der Publisher von Armored Warfare hat sich dazu entschlossen, einen Teil der Entwicklung [...] in seine Zentrale nach Moskau zu verlagern. Wir sind nach wie vor sehr stolz auf unsere Arbeit, die wir in Armored Warfare investiert haben und auch in Zukunft investieren werden."Andere Obsidian-Projekte beeinflusst die Ressourcenverlagerung laut Urquhart nicht, allerdings wird das Studio im Zuge der Veränderung Anfang kommenden Jahres "einige" Mitarbeiter entlassen, die an Armored Warfare gearbeitet haben. Um wie viele es sich dabei handelt, geht aus der Erklärung nicht hervor.Letztes aktuelles Video: Global Operations Release