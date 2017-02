Armored Warfare: My.com übernimmt Entwicklung von Obsidian komplett, zahlreiche Entlassungen als Folge - 4Players.de

@ChrisAvellone Lots of lay-offs, it's been sad. We hired some of the folks affected, they're great hires!! — Lianne Papp (@snowkissed_) 13. Februar 2017

Bereits Ende letzten Jahres wurde ein Teil der Entwicklung von Armored Warfare nach Moskau verlagert (wir berichteten ). Jetzt meldet My.com , dass man die Entwicklung inzwischen komplett von Obsidian Entertainment übernommen habe: "Von heute an, werden die zukünftige Entwicklung sowie die Update-Pläne gänzlich von My.com umgesetzt. Das umstrukturierte Armored Warfare Entwickler-Team wird alle neuen Features sowie Inhalte, die zuvor angekündigt wurden, bereitstellen." Obsidians CEO Feargus Urquhart gibt sich im Rahmen der Bekanntgabe zufrieden mit der Übergabe und will den Fokus seines Studios fortan ganz auf Pillars of Eternity 2: Deadfire Pathfinder: Adventures sowie andere noch unangekündigte Projekte richten.Hinter den Kulissen scheint es laut NeoGAF jedoch weit weniger einvernehmlich zugegangen zu sein. Auf Reddit meldete sich z. B. ein seit den frühen Alpha-Tests involvierter Berater zu Wort, der zwar allen Beteiligten eine Mitschuld am "Sterben" des Spiels zuweist, den Hauptverantwortlichen allerdings in MailRU sieht, deren Tochter My.com nach massiven Entlassungen Anfang des Monats nur noch eine Marionette sei. Zudem habe MailRU den Vertrag mit Obsidian aufgelöst, die ihrerseits gern weiter an Armored Warfare gearbeitet hätten. Entsprechend sollen zahlreiche Mitarbeiter bei Obsidian ihre Jobs verloren haben, was zuletzt von Turtle-Rock-Produzentin Lianne Papp gegenüber Obsidian-Mitgründer Chris Avellone via Twitter bestätigt wurde:Letztes aktuelles Video: Global Operations Release