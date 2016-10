Die Rundentaktik Mordheim: City of the Damned präsentierte sich in unserem Test als technisch schwacher, spielerisch aber überzeugender Titel mit einer hervorragenden Charakterentwicklung. Am 18. Oktober sollen auch Konsolenspieler in den Genuss des Spiels kommen: Dann erscheint der Titel laut eines Newsletters von Publisher Focus für PlayStation 4 und Xbox One. Enthalten sind ein Mehrspielermodus sowie je eine Kampagne für jede der vier "Warbands": "The Human Mercenaries, the Sisters of Sigmar, the Skaven of Clan Eshin, and the Cult of the Possessed".Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart