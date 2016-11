Adrift: Umsetzung für Xbox One wird nicht mehr erscheinen - 4Players.de

Das Astronauten-Erlebnis Adrift (bzw. Adr1ft), das auf dem PC vor allem mit der VR-Unterstützung von Oculus Rift und HTC Vive an eine spielbare Version des Kinostreifens Gravity erinnerte, wird nicht mehr für Xbox One erscheinen. Das hat Adam Orth als Leiter von Three One Zero gegenüber dem New Game Network bestätigt. Gründe für die Entscheidungen werden allerdings nicht genannt. Die PS4 bekam im Juli noch eine Umsetzung spendiert - bisher allerdings ohne Unterstützung für PlayStation VR.Ohne die VR-Faszination hat der Titel noch weniger zu bieten als ohnehin schon: "Three One Zero hat die Chance verpasst, diese immersive Weltraum-Erfahrung mit Spielelementen sowie Interaktionen zu bereichern, die mich längerfristig fesseln können. So bleibt nichts anderes übrig als eine imposante Tech-Demo für VR", heißt es in unserem Test, in dem Adrift lediglich ernüchternde Wertungen zwischen 51% (PS4) und 54% (VR) einfahren konnte.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer