Earthlock: Festival of Magic: PC-Demo zur überarbeiteten Version des Fantasy-Rollenspiels erhältlich - 4Players.de

Am 8. März 2018 ist die überarbeitete Version von Earthlock: Festival of Magic erschienen, die u. a. mit neuen Nebenquests, Figuren, Fertigkeiten und Crafting-Möglichkeiten aufwartet. Für PC- und Mac-Spieler hat Snowcastle Games jetzt zudem eine kostenlose Anspielfassung des Fantasy-Rollenspiels auf Steam veröffentlicht. Die Verkaufsversion schlägt mit 27,99 Euro zu Buche und ist darüber hinaus auch auf Linux-Systemen spielbar.Von der Urfassung waren wir seinerzeit im Test aber nur mäßig angetan: "Eigentlich sieht Earthlock - Festival of Magic wie ein Titel aus, der vor mindestens zehn Jahren in irgendeiner Entwicklerschublade verschwunden ist, kürzlich wieder zum Vorschein kam und dann ohne große Anpassungen veröffentlicht wurde. Zumindest wirkt die Technik stark angestaubt und marode, die Inszenierung ungemein schlicht, die Balance oft unausgewogen und der Spielkomfort geradezu primitiv."Letztes aktuelles Video: PS4-Spielszenen-Trailer