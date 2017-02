Orcs Must Die! Unchained: Beta-Update 1.8: Neuer Held, weitere Schlachtfelder und mehr - 4Players.de

Nach der großen Umstellung auf das klassische Spielkonzept ist für Orcs Must Die! Unchained das Open-Beta-Update auf Version 1.8 veröffentlicht worden ( Change-Log ). Mit dem ungefähr 4 GB großen Update kommt der neue Held Temper mit der Ressource "Wut" ins Spiel, die im Kampf generiert und für seine Fähigkeiten benötigt wird. Neu sind außerdem zwei Schlachtfelder (Orcatraz und Orcri-La), vier Endlos-Karten (Baths (1-10); Throne Room (11-25); Crogon Keep (46-75) und The Wall (76-100)) und Steam-Achievements. Abgesehen von der Verkürzung der Ladezeiten und der Anpassung der Schwierigkeitsgrade wurden die bisherigen Helden überarbeitet, vor allem aber Stinkeye.