Orcs Must Die! Unchained: Gameforge steigt aus; Umzug der europäischen Accounts - 4Players.de

Gameforge war bisher für die europäische Version von Orcs Must Die! Unchained als Publisher verantwortlich, wird diese Aufgabe aber in den nächsten Tagen wieder zurück an Entwickler Robot Entertainment übergeben. Europäische Spieler des Free-to-play-Titels (Betaphase) werden somit ihren Account von Gameforge zu Robot Entertainment umziehen müssen. Der komplette Account-Fortschritt und die (gekaufte) Ingame-Währung sollen erhalten bleiben. "Gameforge wird die Dienste für die EU-Server noch bis zum 14. März anbieten. An diesem Tag werden die EU-Server von Gameforge für Orcs Must Die! Unchained abgeschaltet. Da die Server von Robot Entertainment für eine Woche abgeschaltet werden, um sie auf den Umzug vorzubereiten, kannst du deinen Account ab dem 21. März umziehen (...)", heißt es in der FAQ-Sektion . Am 21. März sollen E-Mails bezüglich des Account-Umzugs an die Spieler verschickt werden.Im Statement von Gameforge steht weiter: "Für euch bedeutet das, dass ihr eine Zeit lang die Möglichkeit haben werdet, euren Account auf die Server von Robot Entertainment umzuziehen. Euer Fortschritt sowie alle Inhalte und euer Inventar bleiben euch dabei erhalten. Wir werden sehr eng mit Robot Entertainment zusammenarbeiten, um den Wechsel für alle Beteiligten so nahtlos und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Außerdem wird das Spiel auf ein Single-Account-System umgestellt, das euch ermöglicht, zusammen mit Freunden aus Nordamerika und Europa auf Orkjagd zu gehen."