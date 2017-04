Orcs Must Die! Unchained: Actionreiche Tower-Defense lässt die Beta-Phase hinter sich - 4Players.de

Robot Entertainment hat Orcs Must Die! Unchained via Steam sowie OrcsMustDie.com als Free-to-play-Titel veröffentlicht. Die actionreiche Tower-Defense hat eine turbulente Entwicklungsgeschichte ( Entfernung des MOBA-Modus Abkehr von Gameforge ) und eine lange Betatest-Phase (seit Mitte 2014) hinter sich.Mit dem Update zum Start wird der Sabotage-Modus eingeführt. In diesem Modus treten zwei Teams mit je drei Spielern "indirekt" gegeneinander an. "Spieler finden sich in Teams zusammen um ihr Rift zu verteidigen, während gegnerische Spieler dieselbe Karte in einem Paralleluniversum belagern, die für das feindliche Team nicht sichtbar ist. Beide Teams haben die Möglichkeit Zauber, Gegner und große Bosse auf der gegnerischen Karte zu beschwören, um die Widersacher abzulenken, auszutricksen und zu nerven. Spieler verteidigen also ihr eigenes Rift und stiften möglichst viel Chaos für das andere Team, um am Ende des Matches als Gewinner mit den meisten Rift-Punkten hervorzugehen." Das Launch-Update bietet außerdem weitere Verbesserungen der Balance, des Punktesystems sowie der Spielmodi Survival und Endless ( Change-Log ).Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer