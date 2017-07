Orcs Must Die! Unchained: Free-to-play: Tower-Defense auf PlayStation 4 verfügbar - 4Players.de

Robot Entertainment hat Orcs Must Die! Unchained (Free-to-play) auf PlayStation 4 veröffentlicht. Die actiongeladene Tower-Defense kann im PlayStation.Store runtergeladen werden. Diejenigen, die eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft haben und Orcs Must Die! Unchained bis zum 15. August installieren, erhalten das " OMD!U Plus Pack " mit Ingame-Währung (Gold und Skulls), Skins und einigen Gegenständen kostenlos. Der Wert des Pakets soll ungefähr 20 Euro betragen.Der Hersteller erklärt: "Spieler schützen ihre Festung mithilfe eines schier unüberwindlichen Spießrutenlaufs aus Fallen, um ihre Widersacher stilgerecht zu Hackfleisch zu verarbeiten oder sie zu zermahlen, plattzumachen, auszuweiden und einzuäschern. Ob im Alleingang oder in Dreierteams, Spieler müssen dafür sorgen, dass die hässlichen, gierigen und bösartigen Orcs nicht in ihr Rift eindringen. Orcs-Vernichter kämpfen in unterschiedlichen Spielmodi wie dem klassischen Überlebensmodus und Sabotage, einem kompetitiven Teammodus und können ihre Fähigkeiten auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen wachsen sehen."Letztes aktuelles Video: PS4-Launch-Trailer